El fiscal general pide condenar por golpismo a Bolsonaro y a otros siete acusados
Brasilia, 2 sep (EFE).- El fiscal general, Paulo Gonet, pidió este martes a la Corte Suprema que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete reos sean declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático, aunque no llegó a sugerir una pena.
La Fiscalía General «espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida», dijo Gonet tras presentar los cargos por golpismo frente a los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte, donde cursa el proceso penal cuya fase final comenzó este martes. EFE
