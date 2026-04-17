El FMI actuará con «celeridad» para poder dar acceso a Venezuela a programas de crédito

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(Actualiza con comentarios del director del departamento de las Américas del FMI)

Washington, 17 abr (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este viernes que el organismo actuará «con gran celeridad» para poder dar acceso en el futuro a Venezuela a instrumentos de financiación, un día después de anunciar que ambas partes reanudan unas relaciones que se interrumpieron hace siete años.

«Actuaremos con gran celeridad, pues lo que hemos observado resulta alentador en dos aspectos», aseguró Georgieva en una rueda de prensa del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), el órgano de Gobierno del organismo, coincidiendo con el cierre de las reuniones de primavera que se celebran en Washington.

La directora gerente destacó que, por una parte, las autoridades venezolanas ya han comenzado a proporcionar información macroeconómica y «han entablado un diálogo constructivo, demostrando así su buena fe».

«También hemos constatado que, en la región, los países vecinos de Venezuela respaldan de manera muy decidida el restablecimiento de la relación con el país», añadió la economista búlgara.

Georgieva subrayó el mal estado de la economía del país caribeño y el hecho de que esos estragos hayan forzado a ocho millones de venezolanos a emigrar.

«Muy probablemente, tendremos que implementar un programa de apoyo financiero para Venezuela, siempre que podamos ponernos de acuerdo sobre el camino a seguir», aseveró la directora gerente de cara al futuro.

Para poder acceder a nuevos créditos del FMI, Venezuela debe superar una serie de procesos técnicos y legales, empezando por la reanudación de las consultas del Artículo IV de la entidad, que llevará meses.

Entre los principales retos a lo largo del camino identificados por Georgieva están la necesidad de que el país vuelva a compartir datos macroeconómicos fiables y también que emprenda reformas institucionales de calado.

Según la economista el país «se encuentra en una situación donde la adecuación de los datos es muy deficiente, y no se pueden tomar buenas decisiones si no se tienen buenos datos».

«Además, tenemos que priorizar el apoyo en términos de desarrollo de capacidades, en términos de fortalecimiento de las instituciones en Venezuela», resaltó.

Por su parte, Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, aseguró en una comparecencia posterior que el organismo ya cuenta «con un equipo asignado a Venezuela, un equipo que ha estado operativo desde hace algún tiempo», y afirmó que se ha mantenido un diálogo técnico -aunque virtual- con el Ministerio de Finanzas, las agencias de estadística o el Banco Central de Venezuela.

«Me he reunido con mis contrapartes venezolanas y, ahora que hemos reconocido oficialmente al país, entiendo que la directora gerente también mantendrá una conversación con la presidenta (Delcy) Rodríguez», añadió Clark, que aseguró que la prioridad más acuciante «probablemente sea construir un cuadro de diagnóstico sobre cuál es la situación y cómo es la economía hoy, ya que hace muchos años que no tenemos relaciones con Venezuela». EFE

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