El fondo RedBird renuncia a comprar el diario británico The Telegraph

El fondo estadounidense RedBird renunció el viernes a la compra del diario británico The Telegraph por 500 millones de libras (unos 655 millones de dólares), informó ese grupo, sumiendo otra vez a la prestigiosa publicación conservadora en la incertidumbre.

«RedBird retiró hoy su oferta de compra de Telegraph Media Group», indicó un portavoz del fondo, sin más explicación. «Trabajaremos con toda la fuerza para encontrar una solución que sea mejor para los intereses de los empleados y lectores», agregó.

El anuncio a fines de mayo de un «acuerdo de principio» para comprar el diario había puesto fin a una historia de más de dos años, en la que el gobierno británico bloqueó una tentativa de toma de control por parte de un fondo emiratí y varios compradores potenciales renunciaron a la opción.

Propiedad desde 2004 de la riquísima familia Barclay, el diario, fundado hace 170 años, fue puesto en venta de oficio a fines de 2023 por el banco Lloyds para poder pagar sus fuertes deudas.

Una coempresa entre Redbird y el Fondo de Inversiones en medios de Abu Dhabi (IMI), bajo el nombre de Redbird IMI, había logrado un acuerdo antes con la familia Barclay y pagó su deuda a cambio de una opción para tomar el control de la empresa.

Pero la perspectiva de ver un fondo émirati controlar una de las publicaciones más influyentes en Reino Unido preocupó al gobierno conservador británico, que decidió legislar para bloquear la toma de control de diarios británicos por estados extranjeros. Redbird IMI renunció por lo tanto a la compra.

El fondo estadounidense, que ya invirtió en Europa en clubes de fútbol como Milán AC o Liverpool, ofreció convertirse en accionista mayoritario, con IMI como socio, pero con «una participación pasiva de 15%», según el Telegraph.

