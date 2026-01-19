El Foro de Davos anula la invitación al ministro iraní de Exteriores

1 minuto

Davos (Suiza), 19 ene.- El Foro Económico Mundial ha cancelado la invitación que había extendido al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, para participar en un diálogo en este evento, que se inaugura este lunes en la localidad alpina de Davos.

«Aunque fue invitado el otoño pasado, la trágica pérdida de vidas civiles en Irán durante las últimas semanas hace que no sea adecuado que el Gobierno iraní esté representado en Davos este año», han afirmado los organizadores a través de su cuenta oficial en una red social.

La invitación de Araghchi causó polémica por coincidir con la grave represión de las protestas ciudadanas por la caída estrepitosa del poder adquisitivo de la población por la inflación combinada con la devaluación del rial, la divisa nacional.

Esas protestas no solo fueron desoídas, sino atacadas brutalmente por las fuerzas de seguridad del régimen.

Las propias autoridades iraníes han reconocido la muerte de miles de personas en el contexto de esas manifestaciones.

Finalmente, los responsables del Foro Económico Mundial decidieron anular la posibilidad de que el ministro de Exteriores participe en este evento, al que estarán presentes más de sesenta jefes de Estado y Gobierno, además de cientos de los más altos ejecutivos de las multinacionales más importantes del mundo, así como del ámbito de la ciencia, la academia y de la sociedad civil. EFE

is/rcf