El fuerte aumento del uso de drones en la guerra acaba con 500 vidas en 3 meses en Sudán

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Ginebra, 24 mar (EFE).- El fuerte aumento del uso de drones en la guerra en Sudán este año ya se ha cobrado 500 vidas de civiles en menos de tres meses, advirtió este martes en rueda de prensa la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.

Los datos, recopilados desde el 1 de enero al 15 de marzo, «ponen de relieve el impacto devastador de armas de alta tecnología relativamente baratas en zonas altamente pobladas», subrayó Hurtado.

Solo en las dos primeras semanas de marzo, más de 277 civiles murieron bajo estos ataques, alertó la oficina.

El ataque con drones más mortífero ocurrió el 20 de marzo, coincidiendo con el fin del Ramadán, en el Hospital Universitario de El Deain, un área controlada por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado de Darfur Oriental.

Un total de 70 personas murieron, incluidos 13 niños y 3 trabajadores sanitarios, y 146 resultaron heridas, entre ellas pacientes, acompañantes y profesionales, según informó en la misma rueda de prensa la responsable de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Sudán, Hala Khudari.

En conexión telemática desde Puerto Sudán, Khudari recordó que el hospital, que ya había sufrido otro ataque en agosto de 2024, ya no está operativo.

Esto significa que ahora quienes acudían al hospital de El Deain tendrán que recorrer 160 kilómetros en un viaje de cuatro horas para alcanzar otro hospital con servicios especializados.

Casi tres años de guerra después, solo un 60 % de las instalaciones sanitarias están funcionando total o parcialmente en Sudán, alerto la responsable de la OMS.

«En los últimos meses hemos visto un aumento de los ataques a instalaciones sanitarias en Darfur y en Kordofán», subrayó.

También recordó que, en 2025, Sudán sufrió el 82 % de los ataques a instalaciones sanitarias del mundo.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos apuntó que, en menos de 24 horas, se sucedieron otros ataques mortíferos con drones, también en El Daein y en Al Dabbah, al norte del país.

Días antes hubo ataques en la frontera con Chad, que dejaron al menos 44 muertos y 130 heridos y un «grave riesgo de una mayor escalada con consecuencias regionales», alertó Hurtado. EFE

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