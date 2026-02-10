El futbolista peruano Zambrano acusa de extorsión a su supuesta víctima de abuso

El internacional peruano Carlos Zambrano denunció por extorsión a la joven argentina que lo acusó a él y a otros dos exjugadores de Alianza Lima de haberla abusado sexualmente en un hotel de Montevideo en enero, informó este lunes su abogado.

«La denuncia se hizo hace una semana en la fiscalía del Callao por los mensajes extorsivos que recibió mi patrocinado un día antes de que la denuncia» se hiciera pública, dijo a la AFP el abogado del defensor, Gonzalo Hidalgo.

Además de la presunta víctima, la querella incluye a otras tres personas que el abogado no identificó. Según Hidalgo, los mensajes se realizaron por redes sociales.

En las comunicaciones supuestamente le piden a Zambrano, de 36 años, que se comunique «por ese medio si quiere solucionar el problema, de lo contrario, la carpeta (con la denuncia) sería entregada a la Fiscalía», declaró el abogado a la radio RPP.

Desde Buenos Aires, el defensor de la joven argentina, Luis Deuteris, dijo a la misma emisora que «denunciar a una víctima de abuso es una bajeza importante».

Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados el 18 de enero por una joven argentina de 22 años, quien aseguró haber sido víctima de abuso sexual en un hotel de Montevideo, donde Alianza Lima realizaba su pretemporada.

Pese a que los futbolistas negaron la acusación, el equipo dirigido por el argentino Pablo Guede los marginó del plantel desde el 23 de enero y les inició un proceso disciplinario.

El viernes pasado, el club limeño anunció que Peña, de 30 años, y Trauco, de 33, también jugadores de la selección peruana, «han dejado de pertenecer oficialmente» a Alianza, sin mencionar la situación deportiva o legal de Zambrano.

El escándalo no fue obstáculo para que Peña fuera contratado la semana pasada por el club Sakaryaspor de la segunda división de Turquía.

En medio de la situación de los tres internacionales, el equipo blanquiazul recibe este miércoles al paraguayo 2 de Mayo por la vuelta de la primera ronda clasificatoria de la Copa Libertadores. En la ida cayó 1-0.

