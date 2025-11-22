El G20 defiende el multilateralismo y compromisos sobre clima, minerales críticos y paz

Johannesburgo, 22 nov (EFE).- Los líderes del G20 reunidos en la cumbre de Johannesburgo adoptaron este sábado una declaración conjunta que aboga por la «cooperación multilateral» e incluye resoluciones sobre cambio climático, minerales críticos y el compromiso de trabajar por la paz en conflictos de acuerdo con la Carta de la ONU, pese al rechazo de Argentina y la ausencia de EE.UU.

«Nos reunimos en un contexto de creciente competencia e inestabilidad geopolítica y geoeconómica, intensificación de conflictos y guerras, profundización de la desigualdad, creciente incertidumbre y fragmentación económica mundial. Ante este desafiante entorno político y socioeconómico, reafirmamos nuestra convicción en la cooperación multilateral para abordar colectivamente los desafíos compartidos», subrayaron los líderes en el documento. EFE

