El G7 se compromete con la «cooperación multilateral» ante los riesgos para la economía mundial

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Los ministros de Finanzas del G7 reafirmaron este martes «su compromiso con la cooperación multilateral» ante los desafíos económicos mundiales, al término de una reunión de dos días en París sobre las repercusiones del conflicto en Oriente Medio.

Un mes antes de la cumbre del G7 en Evian, Francia, que ejerce la presidencia protémpore, quería abogar por el diálogo en un contexto de intensificación de tensiones geopolíticas y comerciales que socavan las relaciones internacionales.

«Reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación multilateral para hacer frente a los riesgos que afectan a la economía mundial», subraya una de las declaraciones finales del encuentro ministerial.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, calificó de «francas, a veces difíciles» las discusiones de los dos últimos días para encontrar soluciones a los «grandes desafíos económicos mundiales» y «garantizar la estabilidad».

El G7 pide en particular la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico para los hidrocarburos y los fertilizantes, bloqueado por Irán en el marco de la guerra en Oriente Medio, agregó.

Entre los temas abordados figuraban también los desequilibrios macroeconómicos mundiales, la diversificación del abastecimiento de minerales críticos, la ayuda a los países más vulnerables y las sanciones al petróleo ruso.

Estados Unidos prorrogó el lunes por 30 días la exención de sanciones para los cargamentos de petróleo ruso que ya estaban en el mar, ante el constante aumento de los precios mundiales de la energía por la guerra en Irán.

Pero, según Lescure, «la voluntad de mantener la presión sobre Rusia es unánime» en el seno del G7, grupo que reúne a Estados Unidos, Alemania, Japón, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

El ministro de Finanzas ucraniano, Sergii Marchenko, llamó el lunes a su pares del G7 a reforzar las sanciones contra Rusia, que lanzó en febrero de 2022 una invasión de su país.

mpa-tjc/avl