El gobernador de California empuña la retórica de Trump para trolearlo en redes sociales

Mikaela Viqueira

Los Ángeles, 22 ago (EFE).- Con farragosos discursos en mayúsculas, apodos despectivos y memes generados con inteligencia artificial, las cuentas de redes sociales del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, han adoptado en las últimas semanas una nueva mordaz estrategia que evoca el «estilo Trump» para hacer frente a la retórica del presidente de Estados Unidos.

Las nuevas cuentas de Newsom, que hasta entonces evocaban un lenguaje más formal con comunicados de prensa y anuncios políticos, cobra un lenguaje más combativo y agresivo como un arma para criticar la normalización del lenguaje de su principal adversario político.

«Espero que esto sea una llamada de atención para el presidente de Estados Unidos. En cierto modo, estoy siguiendo su ejemplo (…) Creo que la pregunta más profunda es cómo permitimos que sus mensajes se normalizaran en redes sociales durante los últimos años», indicó Newsom en una rueda de prensa tras ser preguntado por el nuevo rumbo de sus redes.

Un impulso a las redes de Newsom

Este giro radical ha dado, sin duda, un impulso a las cuentas de Newsom, con un aumento en el número de seguidores y la interacción en sus cuentas.

Desde el pasado 1 de agoto, la cuenta @GovPressOffice, en la que la Oficina de comparte la agenda del gobernador, ha experimentado un aumento de más de 250.000 seguidores y más de 225 millones de impresiones, de acuerdo con cifras de la Oficina de Newsom proporcionadas a EFE.

Mientras, la tasa de interacción supera el 50 % y cuenta con más de 1,5 millones de visitas al perfil y las entrevistas del Gobernador con los principales medios digitales e independientes han recibido más de 30 millones de visualizaciones en todas las plataformas, según los mismos datos.

Responder al fuego con fuego

Con la «retórica Trump», las redes sociales de Newsom se impregnan de memes que incluyen referencias a Los Simpsons o Star Wars para trolear al presidente estadounidense y sus aliados, o sátiras generadas con IA en las que Newsom aparece en la portada de la revista TIME con una corona sobre su cabeza.

También ha adoptado algunas de sus insignias, como usar las mayúsculas para enfatizar mensajes o firmar comentarios con sus siglas ‘GCN’ (Gavin Christoper Newsom), copiando el modelo de Trump y su ‘DJT’ (Donald J. Trump).

A ello se suman los apodos descalificativos con los que el mandatario estadouniense se refiere de manera despectiva a sus enemigos. Ejemplo de ello fue el sobrenombre «Just Dance Vance» que escogió para el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance; o el de Dana «Ding-Dong» Perino para la presentadora de Fox News.

Si bien Trump se dirige despectivamente a Newsom como ‘Newscum’, combinando su apellido con la palabra inglesa «scum» (escoria), el gobernador de California ha optado por apodos como «Little Hands Donnie» (Donnie Manos Pequeñas) o «Donald TACO Trump» («Trump Always Chickens Out’ o Trump siempre se acobarda).

Entre críticas y el avistamiento de una campaña para la presidencia de 2028

La nueva estrategia de redes de Newsom no solo ha desatado furor entre los internaturas, sino que además ha levantado críticas entre las filas tanto demócratas como republicanas, mientras que otras voces avista esta táctica a un posible ensayo para una futura carrera a la presidencia de 2028.

«Está intentando imitar al presidente Trump», declaró el ultraderechista Steve Bannon, quien fue estratega en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, en declaraciones a POLITICO.

«No es Trump, pero si nos fijamos en el Partido Demócrata, al menos está ascendiendo, e intenta imitar la visión trumpiana de la lucha. Parece la única persona en el Partido Demócrata que está organizando una lucha que cree que puede ganar», agregó.

En un podcast a MeidasTouch Network, Newsom insistió en que todo este entramado está diseñado para combatir la narrativa de Trump: «Nos habla como si fuéramos unos idiotas. Nos habla con condescendencia, nos ignora (…) Intentamos crear un poco de conciencia sobre eso. Intentamos, de alguna manera, tomar lo que está haciendo y revertirlo hacia él».

«Este es un momento muy serio que requiere gente seria. Es hora de que todos nos mantengamos firmes. No se trata de trazar límites, sino de mantener la línea por nuestra democracia y proteger nuestras libertades», sentenció. EFE

