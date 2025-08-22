El gobernador de la región rusa de Briansk denuncia un ataque aéreo ucraniano masivo

Moscú, 22 ago (EFE).- El gobernador de la región de Briansk, Alexandr Bogomaz, denunció hoy un ataque aéreo ucraniano masivo que causó un incendio en una infraestructura de combustible de esa entidad rusa fronteriza con Ucrania.

«Al repeler un ataque combinado con cohetes HIMARS y drones, se produjo un incendio en una instalación de infraestructura de combustible en el distrito de Unechsky», escribió Bogomaz en su canal de Telegram.

El gobernador, que no precisó qué infraestructura fue alcanzada, agregó que el fuego fue sofocado por los bomberos y los especialistas de los servicios regionales de emergencia.

Según el mando militar ucraniano, el ataque con drones que lanzó anoche contra la región de Briansk causó un incendio en una estación de bombeo del oleoducto Druzhba, por el que Rusia exporta petróleo a Hungría, suministro que quedó suspendido.

Es la segunda vez en lo que va de esta semana que Ucrania ataca esa infraestructura, interrumpiendo el bombeo de crudo.

Tras el primer ataque, el pasado lunes, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, calificó «inaceptable e indignante» la acción de Ucrania.

Hungría, país miembro de la OTAN y la Unión Europea (UE) se niega a apoyar militarmente a la vecina Ucrania, atacada por Rusia.

El país centroeuropeo, así como también Eslovaquia, han recibido una excepción del embargo de la UE a la importación de crudo ruso, al no tener salida al mar y depender mucho del petróleo proveniente de Rusia por el oleoducto Druzhba.

Hungría, cuyo primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, es considerado el líder comunitario más cercano a Moscú, importa de Rusia el 65 % del petróleo y el 85 % del gas que consume. EFE

