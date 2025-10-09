El gobernador de Oklahoma, republicano, critica despliegue de Guardia Nacional en Illinois

Nueva York, 9 oct (EFE).- El gobernador del estado de Oklahoma (EE.UU.), Kevin Stitt, del Partido Republicano, criticó este jueves el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois que, afirmó, viola sus creencias «en el federalismo».

Stitt, que hizo estas declaraciones en una entrevista con The New York Times, se convierte así en el primer gobernador republicano en cuestionar el envío de tropas estadounidenses desde Texas a Illinois.

«Creemos en el sistema federalista y en los derechos de los estados. Los ciudadanos de Oklahoma enloquecerían si (su homólogo de Illinois, el demócrata JB) Pritzker hubiera enviado tropas a Oklahoma durante la administración Biden», apuntó al diario.

Stitt dijo apoyar los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como su intención de garantizar «la ley y el orden» en ciudades como Chicago, Portland u Oregón.

Sin embargo, aseguró estar preocupado por el precedente que sientan estos actos, que pueden ser replicados por mandatarios de la oposición en un futuro.

«Como creyente del federalismo, pienso que un gobernador no debería actuar en contra de otro gobernador. No es la forma correcta de abordar esto», agregó.

El republicano preside la Asociación Nacional de Gobernadores, fundada en 1908 con el objetivo de liderar soluciones bipartidistas que mejoren la vida de los ciudadanos a través del gobierno estatal, según su página web.

Pritzker y su homólogo de California, Gavin Newsom, del Partido Demócrata, han advertido de que se saldrán de esta organización si no se pronuncia en contra del despliegue de la Guardia Nacional en los estados afectados, todos ellos gobernados por demócratas.

El despliegue de estas tropas ordenado por Trump ocurre en medio de las crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago.

Tres camiones con 45 miembros de la Guardia Nacional de Texas llegaron este jueves de madrugada al centro de detención del ICE ubicado en Broadview (Chicago), informaron las autoridades de esa localidad.

Estos 45 efectivos de la Guardia Nacional de Texas forman parte de un contingente de 200 soldados enviados por la Administración de Donald Trump y que llegó el martes para complementar a otros 300 integrantes de la Guardia Nacional de Illinois.

El resto de tropas permanece en un centro de entrenamiento de la Reserva del Ejército en el pequeño pueblo de Elwood (Illinois), a aproximadamente una hora en coche del centro de Chicago. EFE

