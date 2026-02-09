El gobernador del Banco de Francia anuncia su salida en junio

afp_tickers

2 minutos

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, anunció este lunes su salida en junio, una decisión inesperada máxime cuando su mandato terminaba a finales de 2027.

Aunque Francia, la segunda economía de la UE, tiene el euro como moneda oficial, el gobernador es un actor económico clave con misiones en materia de política monetaria, lucha contra el sobreendeudamiento o fabricación de billetes.

«Mis casi once años al frente del Banco de Francia y al servicio del euro son y seguirán siendo el honor de mi trayectoria pública», declaró Villeroy de Galhau en un comunicado del banco central francés.

En una carta a los trabajadores de la institución, que AFP consultó, el gobernador dice que tomó la decisión de forma «independiente» y que la comunicó hace algunos días al presidente francés, Emmanuel Macron, y a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Christine Lagarde.

«El plazo hasta principios de junio es suficiente para organizar con tranquilidad mi sucesión», agrega el exbanquero de BNP Paribas, que llegó al frente del Banco de Francia en noviembre de 2015.

Durante su mandato, este funcionario de 66 años dirigió una institución en un contexto económico agitado, marcado por el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos, la crisis del covid-19 y la guerra en Ucrania.

Como gobernador llevó una política de control del gasto público y una amplia reorganización del Banco de Francia, cuya plantilla redujo en casi un 30%. También puso en marcha el proyecto de una nueva imprenta para billetes.

Villeroy de Galhau sucederá ahora a Jean-Marc Sauvé, alto funcionario autor de un informe sobre las agresiones sexuales a menores en la Iglesia en Francia, al frente de Apprentis d’Auteuil, una fundación centrada en la inserción de jóvenes en dificultades.

bp/tjc/mb