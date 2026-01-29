El Gobierno afirma tener información de que Evo Morales permanece en Bolivia

2 minutos

La Paz, 29 ene (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz señaló este jueves que tiene información de que el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), permanece en Bolivia y no está en México, como aseguró hace unos días un parlamentario opositor.

«La información que se tiene es que, como él mismo anuncia, como varios de sus adherentes anuncian, (Evo Morales) está en el Trópico de Cochabamba», dijo escuetamente a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

El Trópico de Cochabamba es una zona cocalera situada en el departamento central de Cochabamba y es el bastión sindical y político del expresidente Morales, quien también sigue liderando a los sindicatos de productores de hoja de coca de esa región.

El lunes, el diputado opositor Edgar Zegarra aseguró que «Evo Morales ya no está en Bolivia, está en México» y cuestionó la inacción del Ejecutivo frente al proceso judicial que involucra al exmandatario.

Zegarra, del partido Libre, que lidera el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), sostuvo que el Gobierno tendría conocimiento de esta situación y denunció lo que calificó como un “silencio cómplice”.

Morales es procesado por el delito de trata agravada de personas, acusado por la Fiscalía de la región sureña de Tarija de haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando ejercía la Presidencia.

El exgobernante no ha aparecido públicamente en más de tres semanas y una de sus últimas publicaciones en redes sociales fue un mensaje al cumplirse 20 años desde que asumió por primera vez la Presidencia en 2006.

La ausencia de Morales en su programa radial dominical por tercera semana consecutiva generó dudas sobre su paradero, mientras que versiones de sus allegados y del Gobierno difieren respecto a una eventual salida oficial del país y a su estado de salud, ya que personas cercanas al expresidente aseguraron que sufrió de dengue recientemente.

En su momento, la Policía no pudo ejecutar la orden de detención porque los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre de 2024 para impedir el ingreso de los agentes al Trópico de Cochabamba.

Desde entonces, los sectores afines al exgobernante están atrincherados allí con palos, piedras y realizan una vigilia permanente para evitar su detención mediante una orden de captura que la Fiscalía confirmó hace unos días que sigue vigente. EFE

gb/eb/seo