El Gobierno argentino informa que 22 focos del incendio en Patagonia han sido extinguidos

Buenos Aires, 12 ene (EFE).- El Gobierno argentino ha informado de que 22 de los 32 focos del incendio desatado en los últimos días en zonas boscosas y productivas al pie de la cordillera de los Andes en la Patagonia ya han sido «completamente extinguidos», en especial en la provincia de Chubut, donde las llamas han consumido casi 12.000 hectáreas.

«Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos», afirmó el domingo por la noche el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, en una publicación en la red social X en la que detalló los esfuerzos del Ejecutivo para afrontar el fenómeno.

Durante el domingo, en Chubut se registraron lluvias que aliviaron el trabajo de las 560 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, abocadas al combate del incendio -todavía activo-, que ya arrasó una superficie de 11.970 hectáreas.

El presidente argentino, Javier Milei, se refirió a la situación a través de su cuenta de X: «Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan. Además quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros».

De acuerdo con el informe del Gobierno y de la gobernación chubutense, en la zona hay desplegados catorce medios aéreos, entre los que se cuentan helicópteros con helibalde, aviones cisternas, aviones anfibios y un hidroavión de gran capacidad para descargar 15.000 litros de agua.

Aparte de extensas áreas de bosques autóctonos y de establecimientos agropecuarios, el fuego afecta, entre otras, a las localidades de El Hoyo y Epuyén (1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires), que forman parte de la denominada Comarca andina, una zona especialmente elegida por turistas por su riqueza natural, con lagos y montañas.

Según fuentes oficiales, hasta el momento hay quince familias evacuadas y dos autoevacuadas, y dos personas que participaban del combate contra las llamas debieron ser ingresadas en hospitales por quemaduras.

El fuego se inició el 5 de enero en las cercanías de Puerto Patriada, una villa turística situada en una de las márgenes del lago Epuyén, en Chubut.

La Fiscalía a cargo de la investigación del siniestro ha determinado que el incendio fue intencionado, originado mediante el uso de combustible.

Bajo condiciones de sequía y fuertes vientos, los incendios afectan también a otras provincias de la Patagonia argentina.

Neuquén, Río Negro y Santa Cruz afrontan las llamas en territorios menos extensos que en Chubut, y las autoridades han desplegado operativos para contenerlos. EFE

