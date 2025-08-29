El Gobierno británico gana recurso y evita el desalojo de un hotel de migrantes en Londres
Londres, 29 ago (EFE).- El Ministerio del Interior británico ganó este viernes un recurso ante el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, que revocó una orden judicial que prohibía temporalmente la presencia de más de un centenar de migrantes en un hotel a las afueras de Londres y obligaba a su desalojo.
El pasado 19 de agosto, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales falló a favor del Ayuntamiento de Epping Forest y ordenó desalojar antes del 12 de septiembre el hotel Bell de la localidad, donde se alojan más de un centenar de solicitantes de asilo, lugar que ha sido centro de protestas y contraprotestas.
El Home Office (Ministerio de Interior británico) recurrió ésta sentencia y alegó que este fallo judicial afectaría a su capacidad de albergar solicitantes de asilo en el Reino Unido. EFE
mas/rb/psh