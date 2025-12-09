El Gobierno británico lanza el logotipo de los trenes que serán nacionalizados

Londres, 9 dic (EFE).- El Gobierno del Reino Unido ha lanzado la marca y el logotipo de los trenes británicos que serán nacionalizados, como parte de los planes para poner los trenes en poder del Estado, algo prometido por el laborismo antes de su llegada al poder en 2024.

Los ferrocarriles nacionalizados se conocerán como Great British Railways (GBR, por sus siglas en inglés), y estarán pintados de rojo, blanco y azul, los colores de la bandera británica, que también se verán en estaciones, página web y la aplicación.

El logotipo de GBR se implementará a partir de la próxima primavera en trenes, sitios web, estaciones y en la aplicación, lo que permitirá unificar el ferrocarril bajo una única marca propiedad pública, informó el Ministerio de Transporte en un comunicado.

El proyecto de ley de ferrocarriles, que permitirá la creación de GBR, se encuentra actualmente en trámite parlamentario.

El Ejecutivo indicó que ha decidido la renacionalización de los ferrocarriles para que sean «propiedad pública, prestando servicios para el público, no para accionistas privados».

Hace unos días, las autoridades informaron de que en 2026 no habrá un aumento de los billetes de trenes, pero han puntualizado que no hay garantías de que los pasajeros vean en el futuro precios más bajos una vez que sean nacionalizados.

Siete operadores ferroviarios ya están en manos públicas y las franquicias se irán adquiriendo al expirar los contratos.

La ministra británica de Transporte, Heidi Alexander, señaló en el comunicado sentirse orgullosa de presentar la nueva imagen Great British Railways a fin de «reformar el ferrocarril para que preste un mejor servicio a los pasajeros.»

«Esto no es solo una simple reforma: representa un nuevo ferrocarril, que deja atrás las frustraciones del pasado y se centra por completo en ofrecer un servicio público adecuado a los pasajeros», agregó.

La privatización de los trenes fue liderada por el antiguo primer ministro conservador John Major (en el poder entre 1990 y 1997), a través de la Ley de Ferrocarriles de 1993.

El proceso comenzó en 1994 y se completó en 1997, aunque su predecesora, Margaret Thatcher, había vendido varias subsidiarias de los British Rail -como se conocían antes-, pero no llegó a impulsar la privatización total de los trenes. EFE

