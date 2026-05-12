El Gobierno chino acusa a los dirigentes paraguayos de actuar como «peones» de Taiwán

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Pekín, 12 may (EFE).- China acusó este martes a los dirigentes paraguayos de actuar como «peones de las fuerzas independentistas de Taiwán» y de ignorar «la voluntad del pueblo» tras la reciente visita del presidente de Paraguay, Santiago Peña, a la isla, donde ambas partes firmaron varios acuerdos de cooperación bilateral.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó hoy que Pekín «se opone firmemente y condena enérgicamente» las acciones de la parte paraguaya.

Guo sostuvo que el establecimiento de relaciones diplomáticas con China responde a los «intereses fundamentales y de largo plazo» de Asunción, e instó nuevamente al Gobierno paraguayo a «cambiar de rumbo cuanto antes» y situarse «del lado correcto de la historia».

El portavoz acusó asimismo a determinados dirigentes paraguayos de «respaldar abiertamente» al presidente taiwanés, William Lai, al que Pekín considera un «independentista», y de servir voluntariamente a las fuerzas favorables a la independencia de la isla.

Peña visitó Taiwán entre el 7 y el 10 de mayo al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en un viaje marcado por acuerdos en materia de tecnología avanzada, ciberseguridad e inteligencia artificial (IA), incluido el establecimiento de un centro de computación para IA impulsado conjuntamente por ambos gobiernos.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, mientras que China ha intensificado en los últimos años su presión diplomática para reducir el número de aliados internacionales de la isla. EFE

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