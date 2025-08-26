El Gobierno civil de Sudán celebra su primera sesión en Jartum desde inicio de la guerra

Jartum, 26 ago (EFE).- El Gobierno civil de Sudán, encabezado por el primer ministro, Kamel Idris, celebró este martes su primera sesión oficial en Jartum desde el estallido de la guerra entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) hace más de dos años, informaron fuentes oficiales.

Esta reunión del llamado Gobierno de la Esperanza se produce después de que el jefe del Ejecutivo anunciara un plan para devolver el Gobierno a la capital sudanesa en octubre o noviembre, tras un largo período dirigiendo el país desde Port Sudán, ciudad a orillas del mar Rojo que ha ejercido como capital administrativa desde prácticamente el inicio del conflicto interno.

La sesión se celebró tras finalizar la formación ministerial, dos días después de que los ministros de Salud y Recursos Animales prestaran juramento, acto que allanó el camino para esta primera reunión del Gobierno civil en Jartum, según la agencia de noticias oficial sudanesa SUNA.

Idris afirmó durante esta primera reunión «el interés en un diálogo integral e inclusivo» en Sudán como «parte del programa gubernamental para impulsar la recuperación nacional, desarrollar las relaciones exteriores mediante la diplomacia y trabajar para lograr la paz» en todo el país.

Este acto es un paso simbólico hacia la reubicación de las instituciones estatales en la capital, en medio de las medidas de seguridad en curso para garantizar su estabilidad tras su recuperación de manos de los paramilitares.

En la reunión, los miembros del Gobierno de la Esperanza abordaron los planes de cada uno de los ministerios para este año, centrándose en los servicios ciudadanos y los medios de vida, la reconstrucción, la seguridad para los ciudadanos, la reconstrucción y la garantía del retorno voluntario de los ciudadanos, detalló SUNA. EFE

