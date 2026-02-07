El Gobierno cubano adelanta que racionará la venta de combustible por el desabastecimiento

La Habana, 6 feb (EFE).- El Gobierno cubano racionará la venta de combustibles ante el desabastecimiento provocado por el bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla, según adelantó este viernes el viceprimer ministro insular Oscar Pérez-Oliva Fraga.

En una intervención televisiva, Pérez-Oliva afirmó que la medida -sobre la cual no entró en detalles ni dijo cuándo comenzaría a aplicarse- se adoptó en un Consejo de Ministros extraordinario ante la grave crisis por la escasez de carburantes.

«Al no haber combustible suficiente, no podemos mantener los niveles de venta que veníamos teniendo en semanas anteriores y, en este sentido, (habrá) algunas limitaciones para la adquisición. En la medida en que se vaya restableciendo la situación se irán haciendo las entregas en los niveles habituales», adelantó.

De igual forma, el viceprimer ministro señaló que las «actividades administrativas fundamentales» solo operarán de lunes a jueves con el fin de ahorrar energía.

En ese sentido, afirmó que la isla priorizará el poco combustible con el que cuenta el país para «los servicios esenciales», la generación de electricidad, los «servicios de salud», el abastecimiento de agua, las actividades de defensa y para «garantizar la sostenibilidad de aquellos sectores que generen ingresos en divisas», como el turismo.

De igual forma, Pérez-Oliva añadió que el Gobierno cubano facilitará los trámites para que las empresas privadas «que tengan la posibilidad» importen su propio combustible.

El pasado jueves, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, adelantó que su Gobierno preparaba un plan de «desabastecimiento agudo de combustible» ante las presiones de EE.UU.

Díaz-Canel, quien confirmó que La Habana no ha importado combustibles desde diciembre, retomó el concepto de la «opción cero». Se trata del plan de supervivencia planteado en los noventa ante el escenario de «cero petróleo».

Éste implicaba un racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado, entre otras medidas.

Sin combustibles

EE.UU. cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrase combustible a la isla. Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas.

La operación militar estadounidense en Caracas del 3 de enero significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Distintos expertos estiman que de los 110.000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30.000.

Luego el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio otra vuelta de tuerca más a la presión sobre Cuba al firmar el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministrasen petróleo a la isla.

El experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.) estimó para EFE que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una «grave crisis». EFE

