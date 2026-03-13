El Gobierno cubano confirma «conversaciones»con representantes de EEUU

La Habana, 13 mar (EFE).- El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla «han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos».

«Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos», señala el comunicado, difundido en redes sociales.

El propósito de estas conversaciones es, «en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución», indicó Díaz-Canel por su parte en un mensaje grabado. EFE

jpm/lab