El gobierno de Bolivia acuerda con los mineros en medio de otras protestas que bloquean La Paz

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El gobierno de Bolivia llegó a un acuerdo el viernes con miles de mineros que se enfrentaron con la policía en una protesta que paralizó el centro de La Paz.

Sin embargo, otros sectores mantienen bloqueados los accesos a la ciudad, sede del Ejecutivo y el Congreso.

El jueves la policía impidió la entrada de los mineros a la plaza de armas, con gases lacrimógenos, mientras los manifestantes lanzaban con hondas piedras y explosivos, constató la AFP.

Exigían la renuncia del mandatario centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre, tras considerar que no había atendido sus reclamos.

Los manifestantes presionaron por el abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras y suministro de explosivos para trabajar, entre otros.

Bolivia pasa por su peor crisis económica en 40 años debido a una aguda escasez de dólares. La inflación interanual fue de 14% en abril.

El gobierno, sin embargo, alcanzó un acuerdo tras una negociación que se prolongó por horas hasta la madrugada del viernes.

«Hemos tenido una larguísima reunión, casi 12 horas conversando», dijo este viernes a la prensa José Gabriel Espinoza, ministro de Economía. «Hemos logrado varios acuerdos», agregó sin dar detalles.

Desde inicios de mayo, protestas de distintos sectores presionan al gobierno de Paz.

Obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas todavía se manifiestan en calles y carreteras con reclamos como aumentos salariales, la estabilización de la economía y la no privatización de empresas públicas.

Pese al anuncio, este viernes se reportaron al menos 26 puntos de bloqueo en carreteras, la mayoría en accesos a La Paz según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, que impiden el abastecimiento regular de alimentos de la ciudad.

Los precios de algunos productos se han disparado en los mercados.

El gobierno anunció que Argentina proveerá dos aviones para reforzar el «puente aéreo» desplegado desde el domingo para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a La Paz. Esta es una respuesta común del país cuando surgen estas medidas de presión.

En una declaración conjunta emitida este viernes, los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Honduras expresaron su preocupación por la situación del país.

«Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático» y «exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social», dijeron en un comunicado.

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