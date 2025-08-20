El Gobierno de Bolivia declara «emergencia nacional» por tres incendios forestales
La Paz, 20 ago (EFE).- El Gobierno de Bolivia declaró este miércoles la «emergencia nacional» con el propósito de agilizar la coordinación interna y la llegada de apoyo internacional para combatir al menos tres incendios forestales que se registran en diferentes regiones del país ante el peligro de que «se expandan».
«Para proteger nuestro medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana, hoy en Gabinete aprobamos el Decreto Supremo que declara Situación de Emergencia Nacional ante la presencia de incendios forestales y el inminente riesgo de su propagación en el territorio nacional», publicó el presidente Luis Arce.
Los incendios forestales arrasaron más de 12 millones de hectáreas en 2024 y dejaron a Bolivia con «la mayor crisis ambiental» de su historia. EFE
