El Gobierno de Bolivia expresa sus condolencias a España por el accidente de trenes

2 minutos

La Paz, 20 ene (EFE).- El Gobierno de Bolivia expresó este martes sus condolencias al Ejecutivo de España por el accidente de trenes del domingo que dejó decenas de muertos y envió su solidaridad a las familias de las personas fallecidas.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, expresó sus condolencias a España, a través de un comunicado oficial, difundido esta jornada.

«Expresa su profundo pesar por las vidas perdidas a consecuencia del trágico accidente ferroviario ocurrido en el Reino de España», señala el comunicado.

La Cancillería de Bolivia «hace llegar sus más sinceras condolencias al pueblo y al Gobierno español» y además «expresa su solidaridad con las familias de las personas fallecidas».

«Asimismo, manifiesta sus deseos de pronta recuperación para las personas heridas», señala el documento.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores acompaña al Reino de España y a su pueblo en estas horas de duelo», finaliza el comunicado oficial.

Las personas fallecidas en el accidente de ferroviario ocurrido este domingo en Córdoba (sur de España) ascienden ya a 42, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado un nuevo cadáver dentro de uno de los trenes siniestrados, el tren Alvia operado por Renfe.

Este mismo martes habían sido retirados de ese mismo tren otros tres cadáveres que habían sido localizados previamente, pero su recuperación fue dificultosa.

Este accidente es la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España, solo superada por la ocurrida en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste).EFE

