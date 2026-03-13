El Gobierno de Cuba anuncia la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con El Vaticano

5 minutos

(Añade contexto y datos)

La Habana, 12 mar (EFE).- El Gobierno de Cuba anunció este jueves la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de «soberana» y enmarcó en un acuerdo con El Vaticano.

La decisión se anunció en un momento de fuertes presiones de Washington a La Habana y a horas de una inusual comparecencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocada esta misma tarde para el viernes por la mañana.

«El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión», explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la ultima en 2025, a una serie de presos -entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG-, muchas de ellas tras un acuerdo con El Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

Las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

La Habana enmarcó esta decisión en «el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad».

Agregó que se trata de una «decisión soberana» que constituye «una práctica habitual» en el sistema de justicia penal cubano, que la Cancillería caracterizó por su «trayectoria humanitaria».

La ONG Amnistía Internacional (AI) criticó la «opacidad» del anuncio, por no venir acompañado de una lista de beneficiados ni explicaciones sobre la modalidad de liberación. También que no se haya especificado si serán «personas privadas de libertad por motivos políticos».

Amnistía Internacional denunció asimismo la utilización de presos «de manera deshumanizante», «como fichas de cambio en un juego político», e insistió en la liberación «inmediata e incondicional» de todas las personas «injustamente encarceladas en Cuba».

Visitas al Vaticano

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió el 28 de febrero en El Vaticano con el papa León XIV, que había pedido «diálogo» a La Habana y Washington, y su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

Ocho días antes había acudido también a Roma el embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer, quien se entrevistó con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

Según cifras del Minrex, desde el año 2010 el Gobierno cubano ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos, mientras que en los últimos tres años otros 10.000 presos fueron excarcelados por diferentes beneficios. EFE no pudo verificar por sus propios medios estos datos.

El Gobierno cubano anunció en enero de 2025 la liberación gradual de 553 personas sancionadas tras un acuerdo entre La Habana y la administración ya saliente del presidente de EE.UU. Joe Biden, con mediación del Vaticano.

A cambio Washington sacó a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una sanción con un fuerte impacto financiero para Cuba.

No obstante, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump acabó de golpe con ese tibio acercamiento entre EE.UU. y Cuba. Washington volvió a incluir a La Habana en su lista negra apenas horas después de la toma de posesión del republicano.

Cuba, sin embargo, siguió adelante con la excarcelación, que concluyó en marzo de 2025. Alrededor de la mitad de los beneficiados eran presos por motivos políticos, según los registros que llevaron a cabo en aquellos días varias ONG de derechos humanos.

Según la ONG Prisoners Defenders, a finales de febrero su registro de presos por motivos políticos en Cuba sumaba 1.214 personas, su máximo histórico, siete más que el mes previo.

El anuncio de esta excarcelación se produce en un momento crítico para la isla. Washington lleva meses presionando al Gobierno cubano buscando un cambio y ha llegado a imponerle un asedio petrolero que está asfixiando al país.

La medida, que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional, ha llevado los apagones crónicos del país a máximos y paralizado la ya maltrecha economía nacional tras seis años de grave crisis económica.

Tras las intervenciones de EE.UU. en Venezuela, con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y en Irán, con el intenso bombardeo y la muerte de sus principales líderes, la presión se ha elevado sobre Cuba, a la que la administración Trump señala como próximo objetivo.

Durante semanas Trump ha asegurado que se están realizando contactos entre su administración y representantes cubanos. El Gobierno cubano, que durante semanas rechazó que hubiese negociaciones, ha dejado de negarlos. EFE

jpm/eav