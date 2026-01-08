El Gobierno de EE. UU. asegura que 650.000 inmigrantes irregulares han sido deportados

Nueva York, 8 ene (EFE).- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este jueves que EE.UU. ha «arrestado, detenido y deportado a sus países de origen» a más de 650.000 inmigrantes irregulares «gracias» a la Administración de Donald Trump.

«Gracias al presidente Trump, tenemos a 2,6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Estaban aquí ilegalmente, y más de 650.000 de ellas fueron arrestadas, detenidas y deportadas a sus países de origen», aseguró Noem en una conferencia de prensa en Nueva York. EFE

