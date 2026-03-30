El Gobierno de Kosovo busca un aval parlamentario para desplegar a sus militares en Gaza

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Skopie, 30 mar (EFE).- El Gobierno de Kosovo anunció este lunes que solicitará al Parlamento que apruebe el despliegue de efectivos del ejército (KSF) en el extranjero, como parte de la misión internacional de estabilización en Gaza prevista por los planes de la Junta de Paz impulsada por el presidente de EEUU, Donald Trump.

El primer ministro, Albin Kurti, afirmó que la KSF está preparada para integrarse en la misión y apoyar a la población de Gaza, recordando que el propio Kosovo se ha beneficiado de la presencia de fuerzas internacionales desde 1999.

Tras el conflicto con el Ejército serbio en 1998 y la campaña de bombardeos de la OTAN contra la entonces Yugoslavia, fuerzas internacionales de paz se desplegaron en Kosovo en 1999, contribuyendo a garantizar la seguridad, facilitar el retorno de refugiados y estabilizar el territorio, que declaró su independencia de Serbia en 2008.

«Estamos listos para participar en la fuerza internacional de estabilización y ayudar al pueblo de Gaza», señaló Kurti, sin precisar el número de efectivos que Pristina prevé enviar a Gaza.

Por su parte, el ministro de Defensa, Ejup Maqedonci, subrayó que el despliegue se llevaría a cabo en el marco de una fuerza internacional liderada por Estados Unidos.

«De ser un país que necesitaba fuerzas internacionales de estabilización, estamos evolucionando hacia un país que contribuye a la estabilidad global», destacó el responsable de Defensa.

Maqedonci añadió que esta sería la primera participación de Kosovo en una misión autorizada por Naciones Unidas, pese a que el país no es miembro de la organización debido a la oposición de Serbia, que no reconoce su independencia.

Kosovo figura además entre los fundadores de la Junta de Paz de Trump, presentada en el Foro Económico Mundial de Davos.

La segunda fase del plan de paz para Gaza, vigente tras el alto el fuego del 10 de octubre de 2025, contempla el despliegue de una fuerza internacional con el mandato de desmilitarizar la Franja, apoyar la reconstrucción y apoyar una administración transitoria y una nueva fuerza policial palestina. EFE

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