El Gobierno de Milei expulsa de Argentina al político venezolano José Noriega

Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El Ejecutivo del ultraderechista Javier Milei expulsó este jueves de Argentina al político venezolano José Noriega, al que vincula con el Gobierno de Nicolás Maduro, informaron fuentes oficiales.

«A este venezolano, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por asaltar la Asamblea Legislativa y encarcelar a diputados opositores, lo detectamos en Argentina y lo echamos: ¡no vuelve nunca más!», informó a través de la red social X la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich.

La ministra publicó en su mensaje dos fotos del venezolano expulsado pero no precisó su identidad.

Fuentes oficiales consultadas por EFE indicaron que se trata de José Noriega Figueroa.

El político ingresó a Argentina procedente de Brasil este miércoles, un día antes del partido entre Argentina y Venezuela en Buenos Aires, por las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol.

«El patovica (término utilizado para referirse a un guardaespaldas violento) de Maduro había entrado ayer desde Brasil, un día antes del partido. Hoy se va. ¡El terrorismo chavista no tiene lugar en nuestro país!», añadió Bullrich. EFE

