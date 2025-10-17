El Gobierno de Perú cambia a jefes de la Policía Nacional tras muerte de manifestante

Lima, 17 oct (EFE).- El Gobierno de Perú cambió a varios jefes de la Policía Nacional tras las masivas protestas ciudadanas que el pasado miércoles se saldaron con la muerte de un manifestante tras recibir un disparo de arma de fuego de un agente, además de dejar decenas de heridos, informaron este viernes medios locales.

Los cambios se oficializaron después de que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, anunciara el jueves último una reforma en altos mandos de la institución, tras confirmar que un suboficial había sido el autor del disparo mortal contra el ciudadano Eduardo Ruiz, de 32 años.

En ese sentido, las autoridades dispusieron cambios en la jefatura de la región policial de Lima, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Dirección de Inteligencia de la PNP.

Un documento oficial reseñado por el Canal N de televisión también dispuso la «retención de cargo» de varios oficiales generales por «necesidades del servicio», mientras se desarrolla un proceso sumario interno.

Entre los cambios figura el del jefe de la región policial de Lima, donde el general Enrique Monroy fue reemplazado por el general Manuel Vidarte, quien ya ha participado en reuniones con las máximas autoridades del gobierno.

La jefatura de la Dirección de Inteligencia de la PNP fue asumida por el general Julio Mariño, mientras que el coronel José Zabala asumió el mando de la Dirincri, en reemplazo del coronel Marco Conde.

Este viernes, el presidente interino de Perú, José Jerí, participó en una ceremonia en un cuartel policial de Lima, donde dijo que su país «agradece» la labor de los miembros de la PNP y que el suyo es «un gobierno dialogante que sabe tomar decisiones». EFE

