El Gobierno de Portugal aprueba 45 medidas para la recuperación tras ola de incendios

Lisboa, 21 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció este jueves la aprobación de 45 medidas para paliar las consecuencias de la ola de incendios que consume el país, y descartó declarar el estado de calamidad que reclamaban las autoridades de las zonas afectadas.

Tras un Consejo de Ministros extraordinario celebrado en la localidad de Viseu con motivo de los fuegos, Montenegro admitió que Portugal lleva «25 días seguidos enfrentándonos a condiciones meteorológicas extremas y a sucesivos incendios de gran magnitud».

«El país está devastado, la gente está consternada y todos sabemos que hay motivos para ello», pero el país cuenta «con el mayor dispositivo jamás creado» para combatir los fuegos, dijo el primer ministro en referencia a las críticas recibidas por la gestión de lucha contra los incendios.

Sin embargo, aceptó que «no todo ha salido bien».

En cuanto a las medidas aprobadas por el Ejecutivo, se incluye el refuerzo de la atención sanitaria en las zonas afectadas, ayudas para la alimentación familiar, ayudas a las empresas directamente afectadas y apoyos excepcionales a los agricultores para compensar los daños, incluso a través de gastos no documentados, hasta un importe máximo de 10.000 euros.

Así mismo, se apoyará la reconstrucción de viviendas destinadas a uso propio, con una participación del 100% hasta un importe de 250.000 euros, entre otras.

También se aprobó un nuevo instrumento legislativo, continuó el primer ministro, para poner en marcha «de forma rápida y ágil» medidas de apoyo a la recuperación de las zonas y las personas afectadas, y que podrá activarse mediante una simple resolución del Consejo de Ministros.

Aunque Montenegro no dio más detalles de este instrumento, indicó que «tendrá una delimitación temporal y geográfica de acuerdo con una propuesta de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) y del Instituto de Conservación de la Naturaleza y Bosques (ICNF)».

El primer ministro tampoco detalló la partida total que se destinará a las labores de recuperación, ya que el Gobierno sigue recogiendo los datos de los daños, pero un primer análisis indica que estos serán «muy superiores a los del año pasado», hasta cinco veces mayor.

Por otro lado, en cuanto al estado de calamidad reclamado por muchos alcaldes de los municipios afectados, Montenegro subrayó: «No hay necesidad de decretar el estado de calamidad porque el efecto útil que se pretende es precisamente el que resulta de la ley que acabamos de aprobar».

Según la ANEPC, Portugal combate dos grandes incendios este jueves, mientras hay más de 3.100 bomberos luchando contra las llamas de 42 incidentes, acompañados de 1.000 medios terrestres. EFE

