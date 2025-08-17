El Gobierno de Trípoli suspende las actividades de la empresa china Huawei en Libia

The Swiss voice in the world since 1935

Argel, 17 ago (EFE).- La Autoridad General de Comunicaciones e Informática, afiliada al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) con sede en Trípoli, anunció este domingo la suspensión «inmediata y temporal» de las actividades de la empresa china Huawei en Libia, informó la agencia oficial libia.

El organismo acusó en un comunicado a la compañía de «firmar contratos ilegales» con partes no autorizadas dentro del país, dividido institucionalmente, además de «violar» leyes nacionales, como la ley sobre telecomunicaciones, que otorga a la Autoridad «la exclusividad» para emitir licencias en el sector.

Asimismo, la Autoridad de Comunicaciones señaló que Huawei vulneró «los principios básicos» de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) relacionados con el respeto a la soberanía de los Estados miembros, e «interrumpió» los estándares internacionales que obligan a las empresas extranjeras a respetar las leyes locales.

Además, el organismo acusó a la empresa china de «violar» los objetivos del comercio internacional que «prohíben» la celebración de contratos fuera de los marcos legales y oficiales.

La Autoridad afirmó que cualquier operación o contrato celebrado fuera del marco legal aprobado por la Autoridad se considera «nulo y sin efecto». EFE

