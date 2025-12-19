The Swiss voice in the world since 1935
El Gobierno de Trump activa un portal de búsqueda de los archivos del caso Epstein

Washington, 19 dic (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. activó este viernes un portal para consultar cientos de miles de archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, coincidiendo con la fecha límite impuesta por la ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

El portal incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara Baja. EFE

