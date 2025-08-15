El Gobierno de Trump alcanza récord de 1.400 migrantes deportados a diario, según diario

2 minutos

Miami (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está deportando a diario a más de 1.400 inmigrantes indocumentados, una cifra récord que se registra a la par que aumenta el número de arrestos, según un recuento de un diario conservador.

La portavoz del Gobierno republicano, Karoline Leavitt, publicó este viernes en la red social X un artículo al respecto del diario The Washington Times.

Según el citado medio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos ha aumentado la cifra de arrestos y de deportaciones en las últimas dos semanas.

En ese periodo, aproximadamente 930 migrantes fueron detenidos a diario, mientras que más de 1.400 fueron expulsados cada día por la fuerza de Estados Unidos, detalla el diario.

ICE tiene actualmente a más de 60.000 inmigrantes bajo custodia, de acuerdo con los últimos datos disponibles, publicados a inicios de esta semana.

Se trata de un récord que supera los registros alcanzados durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuando el máximo fueron más de 50.000 detenidos en 2019.

La Casa Blanca informó el pasado martes que la Administración de Trump, arrestó a más de 300.000 inmigrantes indocumentados en los primeros seis meses desde su regreso al poder. La mayoría de estos arrestos, según dijo entonces Leavitt en una rueda de prensa, corresponden a «delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas».

Estas cifras, sin embargo, no han sido verificadas de forma independiente. EFE

hbc/ims/llb