El gobierno de Trump autoriza la venta de oro de Venezuela a EEUU

El gobierno de Donald Trump emitió el viernes un permiso de venta de parte del oro venezolano a Estados Unidos, en una nueva flexibilización de las sanciones de Washington contra Caracas desde la caída de Nicolás Maduro a comienzos de año.

Según un documento publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro estadounidense, las transacciones con la Companía General de Minería de Venezuela (Minerven) o sus filiales vuelven a estar autorizadas.

La licencia solo permite por ahora los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país, las cuales están autorizadas a reexportar el metal precioso.

Prevé un procedimiento de trazabilidad para garantizar que el oro provenga efectivamente de Venezuela, y prohíbe las transacciones hacia Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba, una condición que ya se aplica a las ventas de petróleo venezolano.

Estados Unidos ya volvió a autorizar la exportación de petróleo venezolano. Pero mantiene el control sobre el proceso: el producto generado por la venta de crudo, así como los impuestos vinculados, deben depositarse en un fondo específico supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Catar.

Este procedimiento también se aplicará a las ventas de oro.

La licencia del Tesoro sobre el oro venezolano se conoce después de que el secretario del Interior del gobierno de Trump, Doug Burgum, concluyera el jueves una visita de dos días a Venezuela, y ambos países anunciaran el restablecimiento de los lazos diplomáticos.

Burgum, quien durante la visita mantuvo conversaciones con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, dijo que decenas de empresas habían expresado interés en invertir en Venezuela.

El gobierno de Trump afirma que administra de facto Venezuela y controla los vastos recursos naturales del país tras el derrocamiento de Maduro durante una incursión de fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero.

Tras la captura de Maduro y su esposa, trasladados en avión a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, se convirtió en febrero en el primer alto funcionario estadounidense en viajar a Venezuela.

Además de petróleo, Venezuela es rica en minerales como oro y diamantes, así como bauxita, coltán y otros materiales raros utilizados para fabricar computadoras y teléfonos móviles.

