El Gobierno de Trump dice que no puede devolver el dinero de los aranceles

1 minuto

Nueva York, 6 mar (EFE).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dijo este viernes a un juez que no puede devolver el dinero de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump, que el Tribunal Supremo declaró ilegales.

«El CBP no puede cumplir con la orden del Tribunal de Comercio Internacional del 4 de marzo de 2026», informó Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la Oficina de CBP, en un escrito judicial dirigido al Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. EFE

ecs/jlp