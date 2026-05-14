El Gobierno del Yemen y los rebeldes hutíes acuerdan el intercambio de 1.700 prisioneros

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El Cairo, 14 may (EFE).- El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen y los rebeldes hutíes firmaron este jueves en Amán, la capital de Jordania, un acuerdo para el intercambio de casi 1.700 prisioneros -gran parte de ellos del lado insurgente-, una cifra que Naciones Unidas indicó que «no tiene precedentes».

El jefe de la comisión de prisioneros de los hutíes, Abdelqader Murtada, dijo en su cuenta de X que el pacto contempla el canje de 1.100 prisioneros del bando rebelde y otros 580 de la parte gubernamental, entre los que se encuentran siete saudíes y 20 sudaneses.

«La implementación se llevará a cabo una vez que el Comité Internacional de la Cruz Roja complete los trámites correspondientes», indicó Murtada, sin aportar detalles ni los nombres de las personas que serán liberadas.

Por su parte, el presidente de la delegación gubernamental negociadora de Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos, Yahya Mohamed Kazman, calificó el acuerdo como «el mayor intercambio» de este tipo que se ha producido desde el estallido de la guerra en el Yemen en 2014.

Según dijo, alrededor de 1.728 prisioneros de ambos lados serán liberados, una cifra superior a la anunciada por los hutíes.

«Este acuerdo se considera un importante paso humanitario que refleja el compromiso del liderazgo político de poner fin al sufrimiento de los detenidos y sus familias», añadió Kazman, que señaló que entre los liberados se encuentran soldados yemeníes y de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que lucha en favor del bando gubernamental desde 2015.

También serán liberados «varios políticos y figuras de los medios de comunicación que pasaron muchos años en prisiones hutíes», indicó.

Tras el anuncio, la misión de la ONU en el Yemen afirmó en un comunicado que se trata de «una cifra sin precedentes en la historia del conflicto actual en el Yemen», y que el acuerdo fue fruto de 14 semanas de «intensas negociaciones» bajo los auspicios de Naciones Unidas en Amán.

«Felicito a las partes por su buena fe y dedicación a estas negociaciones durante varias semanas, incluso en un periodo de extraordinaria complejidad regional. Las animo a aprovechar el resultado de hoy y a llevar a cabo liberaciones adicionales, incluso de forma unilateral», dijo el enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg.

El Gobierno y los hutíes ya trataron este asunto en una ronda de negociaciones en Omán en diciembre de 2025 y, tras el pacto de hoy, las partes se comprometieron a reunirse para negociar nuevas liberaciones y realizar «visitas conjuntas» a los centros de detención.

Los intercambios de prisioneros han sido una medida recurrente para fomentar la confianza en la guerra que ha durado más de una década en el Yemen, que ha causado decenas de miles de muertes y sumido al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo. EFE

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