El Gobierno francés asegura que en 2025 cumplirá el objetivo de déficit del 5,4 % del PIB

2 minutos

París, 10 nov (EFE).- La portavoz del Gobierno francés, Maud Brégeon, afirmó que las cuentas de este año están en línea para cumplir el objetivo presupuestario de un déficit del 5,4 % del producto interior bruto (PIB), en pleno debate parlamentario para reducir los números rojos para 2026.

En una conferencia de prensa al término del Consejo de Ministros, Brégeon insistió en que las cifras de 2025 se ajustan «a lo esperado y al compromiso», lo que «prueba que somos capaces de controlar nuestro gasto público», recalcó.

También señaló que «la economía francesa aguanta el choque, como lo han demostrado» los últimos datos del crecimiento económico, en alusión a la progresión de la actividad del 0,5 % en el tercer trimestre, después del 0,3 % en el segundo.

El déficit se disparó hasta el 5,8 % en 2024, muy por encima de lo esperado, después del 5,4 % en 2023, lo que contribuyó a hacer saltar las alarmas sobre la marcha de las cuentas públicas francesas y generó dudas sobre su capacidad para volver a situarse por debajo del 3 %, que es el límite que fija el Pacto de Estabilidad europeo.

Bajo la atenta supervisión de sus socios europeos y de los mercados de deuda, el Gobierno del primer ministro, Sébatien Lecornu, se ha marcado la meta de bajar del 3 % en 2029, lo que exige una trayectoria de reducción de aquí a entonces y en su proyecto de presupuestos de 2026 pretende dejarlo en el 4,7 % del PIB.

Eso dependerá, en primer lugar, de la aprobación o no de esos presupuestos en un contexto de fuerte inestabilidad política, una cuestión de la que también depende la propia continuidad del Ejecutivo. EFE

