El Gobierno japonés promete medidas tras varios días de incendios forestales

Tokio, 12 ene (EFE).- El Gobierno japonés aseguró este lunes que tomará medidas junto a las autoridades municipales para hacer frente a varios incendios forestales que llevan días activos en la zona de la región de Kanto, en el centro de Japón.

«El Gobierno trabajará en cooperación con las autoridades locales y tomará medidas al unísono con los ministerios y agencias pertinentes para evitar que los incendios se propaguen y garantizar la seguridad de los residentes», dijo en un mensaje en su cuenta de X la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La mandataria aseguró que ha establecido una oficina de enlace para recopilar información, y destacó que las Fuerzas de Autodefensa japonesas (Ejército) están colaborando en la extinción de los fuegos, a petición de las autoridades locales.

«Nos gustaría expresar nuestra más sincera solidaridad con aquellos que se han visto obligados a evacuar en el frío, y a los residentes cercanos que viven con miedo», aseguró Takaichi en su mensaje.

El jueves pasado se desató un incendio forestal en la prefectura de Yamanashi, al oeste de Tokio, que continúa ardiendo a causa de los fuertes vientos y a pesar de los esfuerzos de los bomberos por contenerlo.

Según la cadena pública japonesa NHK, al menos 74 hectáreas de terreno han ardido y 77 hogares se han visto obligados a evacuar, aunque nadie ha resultado herido por el momento.

Este domingo, otro incendio forestal se desató en la prefectura de Gunma (norte de Tokio), y las autoridades locales solicitaron la asistencia de las Fuerzas de Autodefensa para tratar de contener las llamas, por ahora contenidas a una zona montañosa donde no hay hogares, según la agencia de noticias japonesa Kyodo. EFE

