El Gobierno libanés confirma 380 muertos en ataques israelíes durante el alto el fuego

2 minutos

Beirut, 12 may (EFE).- El Gobierno del Líbano confirmó este martes que 380 personas han muerto y otras 1.122 han resultado heridas en ataques israelíes contra el territorio libanés desde la entrada en vigor del alto el fuego entre ambos países hace más de tres semanas.

El ministro de Salud Pública, Rakan Nasreddine, explicó en una rueda de prensa que desde la implementación de la tregua el pasado 17 de abril han contabilizado 380 muertos y 1.122 heridos, mientras que el balance total desde el inicio del conflicto asciende a 2.882 y 8.768, respectivamente.

En cuanto a los ataques contra el sector sanitario, el titular situó en 108 el número de trabajadores muertos en estos dos meses y medio de ofensiva israelí contra el Líbano, durante los que fueron alcanzados más de un centenar de ambulancias y camiones de bomberos, y 16 hospitales.

Aunque la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había denunciado el fallecimiento de 380 personas hace ya una semana, las autoridades libanesas aún no habían ofrecido un recuento oficial para el periodo de tregua.

Al inicio del cese de hostilidades, los balances del Ministerio de Salud Pública aumentaron rápidamente, según se recuperaron los cuerpos de personas que aún no habían podido ser contabilizadas como fallecidas, dando lugar a cálculos no oficiales no siempre fieles a la realidad.

Está previsto que el Líbano e Israel se reúnan este jueves y viernes en Washington para tratar de consolidar la tregua, extenderla y abordar también otros asuntos relacionados con una potencial solución negociada al conflicto.

El Estado judío ha continuado bombardeando el territorio libanés desde la entrada en vigor de la tregua, mientras que el grupo chií Hizbulá comenzó a atacar principalmente a las fuerzas presentes en el sur del Líbano al quinto día del cese de hostilidades. EFE

ag-njd/kba/lss