El Gobierno noruego aplaza un año el inicio de la explotación minera de los fondos marinos

2 minutos

Copenhague, 2 dic (EFE).- El Gobierno de centroizquierda noruego ha decidido aplazar al menos un año el inicio de la concesión de proyectos de explotación minera de los fondos marinos, tras un acuerdo con una fuerza política aliada para los presupuestos de 2025.

El Ejecutivo en minoría de laboristas y centristas, que gobierna desde 2021, había aprobado en enero una reforma legal para permitir la apertura progresiva de los fondos marinos a la explotación minera y, cinco meses después, anunció que concedería las primeras licencias a principios de 2025.

«Hemos alcanzado un acuerdo para no abrir la concesión para minerales en el fondo marino ahora. No tenemos el poder eternamente, pero lo importante es que no ocurrirá ahora», dijo la líder del Partido de Izquierda Socialista, Kirsti Bergstø, en declaraciones recogidas este lunes por la televisión pública NRK.

El primer ministro laborista, Jonas Gahr Støre, resaltó al canal privado TV2 que se trata de un «aplazamiento» y no del fin de un proyecto que el Gobierno considera de gran importancia.

El plan implica abrir inicialmente a la explotación un área de 281.000 kilómetros situada en el mar de Barents y el mar de Groenlandia, en el Océano Ártico.

La controvertida reforma salió adelante a pesar de las críticas de la oposición y las protestas de organizaciones medioambientales, que consideran que no hay información suficiente para garantizar una explotación segura, una conclusión a la que también llegó anteriormente la Dirección General de Medio Ambiente noruega.

Los partidos firmantes del acuerdo sostienen en cambio que sí se puede realizar una explotación rentable y sostenible y resaltan que se han reforzado las exigencias medioambientales respecto al proyecto inicial presentado en junio del año pasado y que los primeros planes deberán ser aprobados expresamente por el Parlamento.

Según un informe del Directorio General de Petróleo, en la plataforma continental noruega hay millones de toneladas de minerales como cobre, zinc y cobalto. EFE

