El Gobierno Trump no rebautizará el buque César Chávez avisan congresistas hispanos

2 minutos

Miami (EE.UU.), 15 ago (EFE).- Los congresistas hispanos Sam Liccardo y Gil Cisneros anunciaron que el buque militar USNS César Chávez, bautizado en honor al reputado activista de derechos civiles, mantendrá su nombre original, a pesar de que el Gobierno del presidente Donald Trump había propuesto renombrarlo.

Los dos congresistas demócratas enviaron en julio una carta al Departamento de Defensa en la que solicitaban que no se cambiara el nombre del buque y aseguraron este jueves -en un comunicado- que habían recibido una respuesta afirmativa por parte del Gobierno, que les transmitió que «no hay planes para cambiar el nombre del USNS César Chávez».

«Esta es una victoria no solo para la comunidad latina y nuestros veteranos; es una victoria para todos los estadounidenses que creen que el servicio, el liderazgo y el sacrificio merecen honor, no ser borrado», dijo Liccardo en el comunicado.

No obstante, el parlamentario cuestionó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, acerca de por qué no se tuvo ese mismo criterio con el USNS Harvey Milk, que recuerda a otro activista de los derechos civiles, y que fue rebautizado el pasado junio por el Gobierno.

Cisneros, por su parte, destacó que «enaltecer la vida y el legado de César Chávez no debería ser una cuestión partidista», y subrayó que el sindicalista «es un héroe» de Estados Unidos.

Chávez fue un importante activista civil que sirvió durante dos años en la Armada de Estados Unidos y luchó por los derechos de los campesinos en California en las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX, al cofundar la United Farm Workers -una organización sindical de trabajadores agrícolas en Estados Unidos-.

El USNS César Chávez, un navío de carga y municiones de la clase Lewis y Clark con capacidad para transportar más de 40.000 toneladas de alimentos, combustible o municiones a otros barcos en el mar, recibió su nombre actual en 2011.

La Administración Trump ha venido modificando los nombres de activos militares como buques o bases del Ejército.

Además de rebautizar el USNS Harvey Milk a USNS Oscar V. Peterson, el Gobierno también anunció el pasado junio que renombraría siete bases militares, entre ellas el Fort Cavazos, en memoria del general Richard E. Cavazos, quien se convirtió en el primer general hispano de cuatro estrellas en el país. EFE

hbc/amv/jrg