El Gobierno venezolano recuerda la revolución que inició la independencia de Vietnam

Caracas, 19 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela recordó este martes la Revolución de Agosto de Vietnam, un hito que, según apuntó en un comunicado, «marcó el inicio del camino hacia la independencia» de ese país.

En el texto, compartido por el canciller venezolano, Yván Gil, el Ejecutivo de Nicolás Maduro subraya que el 19 de agosto de 1945 los vietnamitas demostraron «su espíritu indomable y su determinación inquebrantable de forjar su propio destino».

«El legado de su lucha se hace evidente en el vibrante y próspero Vietnam de hoy; un país que inspira a la comunidad internacional por su dinamismo y capacidad de superación», añade.

Por último, el comunicado reitera a Vietnam la voluntad de «robustecer los vínculos de amistad y cooperación mutua» y desea un «futuro de paz, tranquilidad y victorias a todo su pueblo».

Venezuela y Vietnam, cuyas relaciones diplomáticas se establecieron el 18 de diciembre de 1989, mantienen con frecuencia encuentros e intercambios.

El pasado 6 de diciembre, los partidos gobernantes de Venezuela y Vietnam revisaron, en un encuentro celebrado en el país asiático, su «mapa de cooperación» y estudiaron acciones orientadas a fortalecer la relación entre ambas organizaciones políticas.

Vietnam reconoció a Maduro como presidente reelecto en las presidenciales del 28 de julio de 2024, un resultado que la mayor coalición opositora considera «fraudulento» y es cuestionado por buena parte de la comunidad internacional.EFE

