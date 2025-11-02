El gol del español Canales no alcanza porque el argentino Correa deja todo igual

Monterrey (México), 1 nov (EFE).- El argentino Ángel Correa convirtió este sábado un gol que dio el empate 1-1 a Tigres en el clásico regio con Monterrey, que así se ha privado de alcanzar el liderato del torneo Apertura mexicano.

El español Sergio Canales puso adelante a Monterrey al ejecutar un penalti en un accidentado partido en el que ambos equipos terminaron con 10 jugadores en la cancha.

Tigres quedó con superioridad en el minuto 33 por la expulsión de Jorge Rodríguez. Se volcó al ataque sin resultados y fueron los Rayados los de mejor cierre. Jesús Angulo fue expulsado en el sexto minuto añadido del primer tiempo por provocar un penalti, que cambió Canales por gol.

En la segunda mitad Monterrey esperó al rival, estuvo a punto de ampliar la ventaja en un contragolpe, pero fueron los felinos los que empataron, en el minuto 67 con un remate de zurda de Correa a pase de su compatriota Juan Brunetta.

Tigres llegó a 33 puntos, 2 menos que el líder Cruz Azul.

Más tarde l América, cuarto de la clasificación recibirá al León.

Este domingo caerá el telón de la penúltima fecha del campeonato.

Pachuca recibirá a Guadalajara en un partido en el que los dos equipos buscan el sexto cupo directo a los cuartos de final. Además, Tijuana visitará a Pumas y Mazatlán al Querétaro. EFE

