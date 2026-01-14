El grupo estadounidense Saks Global se declara en quiebra

afp_tickers

1 minuto

El grupo estadounidense Saks Global, propietario de los grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, anunció en un comunicado publicado el miércoles haberse declarado en quiebra.

La empresa, aquejada de una pesada deuda, afirma haber iniciado un procedimiento de quiebra voluntaria ante un tribunal del distrito sur de Texas, en virtud del llamado Capítulo 11.

Según dijo, se compromete a «cumplir todos los programas destinados a los clientes, efectuar los pagos futuros a los proveedores y mantener el pago de salarios y beneficios a los empleados».

Sus tiendas permanecen abiertas.

Saks anunció tener un plan de financiación de unos 1.750 millones de dólares, que todavía necesita aprobación judicial, y que según la empresa «proporcionará la liquidez necesaria para financiar las operaciones y las iniciativas de reestructuración de Saks Global».

El nuevo CEO de la compañía, Geoffroy van Raemdonck, dijo que la empresa vive «un momento decisivo» pero aseguró que se trata de «una formidable oportunidad» para consolidarla.

Van Raemdonck dirigió el grupo Neiman Marcus antes de su adquisición por Saks Global en 2024, y sucede a Richard Baker.

Saks no realizó un pago de intereses de 100 millones de dólares, con vencimiento el 30 de diciembre, vinculado a su adquisición en 2024 de Neiman Marcus por 2.700 millones de dólares.

Su deuda asciende ahora a unos 5.000 millones de dólares, frente a unos ingresos anuales inferiores a 6.000 millones.

bur-aje/erl-pc/avl