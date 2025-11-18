El Grupo Frontera anuncia una gira por escenarios europeos en 2026

2 minutos

Madrid, 18 nov (EFE).- El Grupo Frontera se embarca en la gira «más ambiciosa» de su carrera hasta la fecha, que llevará a uno de los exponentes de la nueva música regional mexicana por escenarios de países europeos como España o Italia en 2026.

En un comunicado difundido este martes por su agencia de publicidad en España, el quinteto estadounidense de origen mexicano anunció que el próximo año presentará su último álbum de estudio, ‘Lo Que Me Falta Por Llorar’, en «una gira extensísima en aforos y ciudades», con la que pasarán por primera vez por «los grandes escenarios europeos».

La primera parada de la gira, bajo el nombre de ‘Triste pero bien C*brón’, será el 27 de junio en Barcelona.

Y es que Grupo Frontera «visitará con un cariño especial España, que ocupa la mitad de su estancia en el viejo continente», detalla el comunicado.

Al arranque de gira en Barcelona le seguirán conciertos en Zúrich (28 de junio), Londres (2 de julio), Marbella (6 de julio), Madrid (9 de julio) y Milán (11 de julio), un tour que se extenderá a lo largo del verano europeo.

«Grupo Frontera están firmando una carrera fulgurante, cantándole al amor, al desamor y a la vida», añade la nota, que resalta «su estilo único, capaz de fusionar el norteño mexicano con otros y muy variados géneros musicales, desde el country al reguetón».

Galardonados con el premio a mejor álbum de música norteña en los Grammy Latinos celebrados la semana pasada, Adelaido Solís III, Julián Peña Jr., Alberto Acosta, Carlos Guerrero y Juan Javier Cantú fundaron Grupo Frontera en 2022 y, desde entonces, han colaborado con artistas tan destacados como Bud Bunny, Alejandro Sanz o Carlos Santana. EFE

lsr/psh