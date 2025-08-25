The Swiss voice in the world since 1935

El grupo Kneecap cancela su gira en EE.UU. por proceso judicial en Londres

Londres, 25 ago (EFE).- El grupo de rap irlandés Kneecap informó este lunes de que se ha visto obligado a cancelar 15 fechas de su gira estadounidense este octubre debido a la audiencia judicial de uno de sus miembros en el Reino Unido por un cargo de terrorismo.

Liam Og O hAnnaidh, quien actúa bajo el nombre artístico de Mo Chara, deberá comparecer el próximo 26 de septiembre ante el Tribunal de Magistrados de Westminster (Londres) en relación con unos cargos por haber exhibido una bandera de la organización Hizbolá, proscrita, en un concierto en la capital británica el pasado noviembre.

En un comunicado colgado en su cuenta de Instagram, la banda señaló que tenían «malas noticias» para sus seguidores en EE.UU.

«Debido a la proximidad de nuestra próxima audiencia judicial en Londres con la primera fecha de la gira, y dado que el gobierno británico continúa con su cacería de brujas, tendremos que cancelar las 15 fechas de la gira estadounidense de octubre.», señala.

«Con todas las entradas agotadas para decenas de miles de fans, esta es una noticia que nos entristece dar», añadió el grupo.

No obstante, manifiesta que, después de superado el proceso judicial, espera hacer una gira más grande.

La banda informó de que los reembolsos de la gira estarán disponibles en el punto de compra.

La banda, compuesta por O hAnnaidh, Naoise O Cairellain y JJ O Dochartaigh, se formó en Belfast y lanzó su primer sencillo en 2017.

Acapararon también titulares en abril cuando aparecieron imágenes que parecían mostrar a un miembro de la banda diciendo «Maten a su parlamentario local» en un concierto y «Arriba Hamás, arriba Hizbolá» en otro, si bien después los miembros del grupo insistieron en que nunca han apoyado ni a Hamás ni a Hizbulá. EFE

vg/rod

