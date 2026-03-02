El grupo Lufthansa suspende sus vuelos a Oriente Medio hasta el 8 de marzo

Fráncfort (Alemania), 2 mar (EFE).- El grupo de aerolíneas Lufthansa va a suspender sus vuelos a Oriente Medio hasta el 8 de marzo después de que Israel y EEUU atacaran a Irán el pasado sábado y hayan desencadenado un recrudecimiento de la violencia en la región.

El grupo Lufthansa informó de que suspende sus vuelos a Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil, Dammam y Teherán.

Asimismo, las aerolíneas del grupo Lufthansa, al que también pertenecen Swiss, Austrian, Brussels Airlines e ITA, no utilizarán el espacio aéreo de Israel, Líbano, Jordania, Irak, Catar, Kuwait, Baréin, Dammam e Irán.

Los vuelos a Dubai estarán suspendidos hasta el 4 de marzo, mientras las aerolíneas no utilizarán el espacio aéreo de los Emiratos Árabes. EFE

