El grupo Renault y el chino Geely se asocian en Brasil

afp_tickers

2 minutos

Los fabricantes de automóviles francés Renault Group y chino Geely, ya asociados en una coempresa de motores, cerraron un acuerdo para incrementar su colaboración en Brasil, donde Geely entrará en el accionariado de la filial brasileña de Renault, anunciaron el lunes.

Tras la operación, Geely poseerá el 26,4% de las acciones de Renault do Brasil. Tendrá acceso a la fábrica y al centro de ingeniería de Renault en Sao José dos Pinhais, en la sureña región de Curitiba, y también a unos 250 puntos de venta operados por la red del fabricante francés.

«Esta transacción se inscribe en la continuidad de la cooperación estratégica entre Renault Group y Geely» y «busca reforzar el desarrollo de las marcas Renault y Geely en Brasil y permitir la introducción en el país de nuevos vehículos» con bajas emisiones de carbono, indicaron ambas empresas en un comunicado.

El monto de la transacción no se comunicó.

Ambos grupos ya son socios en la coempresa Horse Powertrain, en marcha desde 2024, que produce motores para vehículos de combustión e híbridos. Geely también adquirió el 34% de la filial coreana de Renault, Renault Korea, en 2022.

La fabricación de los vehículos de Geely en la planta de Renault junto a los autos del grupo francés «permitirá a Renault do Brasil aumentar la producción y reforzar la competitividad de su complejo industrial», según el comunicado.

En 2024, esa fábrica produjo 180.000 vehículos.

Geely es uno de los principales fabricantes chinos de vehículos. En 2010 compró la rama automovilística del sueco Volvo.

Según Renault, el grupo tiene una parte de mercado del 5% en Brasil, y desea duplicarla en un plazo de cinco años.

El grupo francés indicó en julio que «priorizará» América del Sur e India para desarrollarse en el ámbito internacional, pero no se interesará ni en China ni en Estados Unidos.

fmp/jum/pcl/jvb/pb