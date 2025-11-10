El Guadalajara elimina al Toluca y enfrentará al América en las semifinales

2 minutos

Toluca (México), 9 nov (EFE).- Las Chivas de Guadalajara derrotaron este domingo por 0-2 al Toluca con dos goles de Alicia Cervantes para clasificarse a la semifinal del torneo Apertura del fútbol femenino de México, en la que enfrentarán al América.

Tras un empate 2-2 en el partido de ida, el Guadalajara ganó la serie por 4-2.

El duelo comenzó con ambos cuadros en busca de goles; los dos merodearon el área, pero fueron las Chivas las que tomaron ventaja en el minuto 35 con un cabezazo de Cervantes en un tiro de esquina.

Toluca tuvo la posesión de la pelota la mayor parte del segundo tiempo, apareció por las bandas, sin embargo, hizo poco de tres cuartos de cancha hacia adelante, con un Guadalajara bien plantado.

Cuando Toluca parecía ahogar al rival, Cervantes aceptó un servicio de Carolina Jaramillo, hizo un recorte en el área y de derecha puso el balón en la red, el 0-2.

Las Diablas se volcaron al ataque, aunque reincidieron en su carencia de la noche: la falta de contundencia en el área.

En el derbi del fútbol mexicano, el Guadalajara enfrentará en la fase de los cuatro mejores equipos al América, que un rato antes goleó al Monterrey por 5-0.

Las Águilas, equipo de la española Bruna Vilamala, se impusieron con dos goles de Scarlett Camberos, uno de penalti, y los otros de Kiana Palacios, Vilamala y Alondra Cabanillas.

El cuadro azulcrema ganó la serie por 6-1.

En la otra semifinal, el Tigres UANL de la campeona mundial española Jenni Hermoso enfrentará al Cruz Azul de la guatemalteca Ana Lucía Martínez.

Este domingo, el Tigres empató sin goles con el Juárez FC, suficiente para eliminar a su persistente rival.

Después de ganar el partido de ida por 0-1, las ‘Amazonas’ del entrenador Pedro Martínez salieron a imponer condiciones en su estadio, pero se encontraron a un rival contestatario.

Tigres, el líder, el equipo de la mejor defensa, el del ataque más letal, fue detenido en su estadio por la defensa del Juárez, octavo de la clasificación, que luchó y por momentos fue mejor.

Cruz Azul eliminó por 6-2 al campeón Pachuca, con una inesperada goleada por 0-5.

Con goles de Martínez, quien aportó con dos asistencias, de Yanesy Rodríguez, de la jamaicana Deneisha Blackwood, de Daniela Calderón y de la estadounidense Aerial Chavarin, Cruz Azul impuso condiciones y se clasificó por primer vez en su historia a la fase de las cuatro mejores. EFE

gb/laa