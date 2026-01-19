El hijo de Mette-Marit de Noruega admite haber transportado varios kilos de marihuana

3 minutos

Copenhague, 19 ene (EFE).- Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega y que está acusado de varios casos de violación y maltrato, ha admitido nuevos delitos añadidos a la causa, entre ellos haber transportado varios kilos de marihuana.

«Admite la culpa de este episodio antiguo, en el que en una única ocasión transportó marihuana de ‘A’ a ‘B’ sin ganar una corona. Y también admite los otros puntos nuevos de la acusación», reconoció a la agencia noruega ‘NTB’ en un escrito la abogada de Høiby, Ellen Holager Andenæs.

De acuerdo con ‘NTB’, que ha visto el texto de la acusación, Høiby recibió tres kilos y medio de marihuana en julio de 2020 y se los llevó a otra persona en Tønsberg, al sur de Oslo.

La Fiscalía noruega ha confirmado a la televisión pública ‘NRK’ y al diario ‘Aftenposten’ que, aparte de un delito de drogas, se han añadido a la acusación otros de tráfico y de quebrantar la prohibición de acercarse a una persona.

Høiby fue interrogado de nuevo antes de Navidades y la Policía registró su piso en Oslo, según esos medios.

El joven, de 29 años y fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, fue imputado a finales de junio pasado de una veintena de delitos, una lista que aumentó a 32 cuando se hizo pública la acusación formal en agosto.

La lista de ofensas incluye cuatro casos de violación y varios de maltrato a sus parejas, además de daños, alteración del orden público y de filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento.

«Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años», dijo el pasado 18 de agosto el fiscal, Sturla Henriksbø.

Más de una decena de personas figuran como agraviadas en el caso, entre ellas varias exparejas del joven, informó la Policía.

El hijo de Mette-Marit ha sido detenido tres veces hasta ahora desde que en agosto de 2024 fue retenido unas horas tras un incidente en el apartamento de una exnovia.

De la lista inicial, ha reconocido delitos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero no las violaciones, aunque ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer problemas psíquicos.

El joven no tiene compromisos oficiales con la Casa Real noruega, aunque acude a algunas celebraciones como los cumpleaños de sus hermanastros y siempre ha mantenido la relación tanto con Haakon como con los reyes Harald V y Sonia.

El juicio contra Høiby comenzará el próximo 3 de febrero en Oslo. EFE

