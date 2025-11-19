El histórico frontón de Jai-Alai Miami reabrirá sus puertas en febrero de 2026

2 minutos

Miami (EE.UU.), 19 nov (EFE).- La Liga Mundial de Jai-Alai o cesta punta anunció este miércoles la reapertura del histórico frontón de Jai-Alai de Miami en febrero de 2026 tras una intensa remodelación, en el marco del centenario de este espacio que mezcla deporte y entretenimiento y que fue un símbolo de Miami entre 1970 y 1980.

El histórico recinto, que pasará a llamarse JAM Arena y cuenta con una capacidad de 1.500 asientos, se ubica en el Casino Miami y contará con comodidades aptas para deportes, comedia, conciertos y programación cultural, incluida una pista de jai-alai, informó en un comunicado la organización.

«Con una ubicación céntrica y un ambiente familiar, el JAM Arena pondrá un nuevo foco de atención a los mejores artistas del sur de Florida», dijo Scott Savin, director de operaciones de la Liga Mundial de Jai-Alai.

El jai-alai es un deporte que fue especialmente popular en Miami entre las décadas de 1970 y 1980, cuando la ciudad no contaba con equipos de baloncesto o béisbol y la gente abarrotaba los frontones para disfrutar de esta tradición con raíces en la cultura vasca.

Los partidos de jai-alai albergaban a estrellas llegadas de todo Estados Unidos, como Frank Sinatra o Mohamed Ali, y en torno a ellos se realizaban multitud de apuestas que movían grandes cantidades de dinero.

Sin embargo, entró en declive a finales de la década de 1988, cuando coincidieron una serie de factores, como el cansancio de la gente con este deporte, una huelga de jugadores que duró tres años y la legalización de la lotería en Estados Unidos, que introdujo una competencia al dinero de las apuestas.

En su época dorada hubo hasta 18 frontones en Estados Unidos y cerca de medio millar de pelotaris vascos. Hoy solo queda uno pequeño en Miami, el Magic City Fronton, y otro profesional en Dania Beach.EFE

us/ims/rf